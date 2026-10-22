PERGINE. Si terranno oggi, giovedì 22 ottobre, le esequie di Giorgio Paoli, il 65enne perginese morto lunedì a seguito dei traumi riportati in una caduta in bicicletta lo scorso 23 settembre a Torchio di Civezzano. Docente di educazione fisica e grande sportivo, atleta e dirigente dell’Orienteering Pergine, la sua scomparsa ha destato un profondo dolore in tutti coloro che lo conoscevano. La moglie Claudia e le figlie Chiara e Giulia hanno voluto affidare a un messaggio il loro ricordo di un compagno e un padre insostituibile.

«Giorgio, come possiamo riuscire a riassumerti in poche parole, su queste pagine, nero su bianco? Soprattutto adesso, quando le parole si aggrovigliano in un nodo che rimane bloccato nello stomaco, ancora prima di arrivare alla gola. Tu sei colore, vivacità, luce, melodia, risate. Ma sei anche fatica, dedizione, forza e passione: per la vita, per lo sport, per le persone che ti circondano. Di solito siamo noi a emozionarci leggendo i tuoi pensieri sulla vita, su di noi, su tutto ciò che ti ispira. Oggi proviamo noi a trovare la forza per raccontarti e renderti onore.

Non è mai stato difficile leggerti. Hai sempre saputo mostrarci ciò che conta davvero per te: la famiglia, il cercare ogni giorno di stare bene, il chiederci come stiamo, cosa facciamo, il condividere tutto. I pensieri, i silenzi, le gite, gli allenamenti, i ricordi. E poi lo sport e la comunità, a cui hai dedicato così tanto di te, senza chiedere nulla in cambio, condividendo il tuo dono e la tua passione, soprattutto con i più piccoli, che hanno sempre saputo tenere viva la tua vivacità e la tua voglia di giocare. Noi vogliamo ricordarti così: al nostro fianco, mentre ridiamo tutti insieme, con gli occhi lucidi». Le tue donne Claudia, Chiara, Giulia