PERGINE. Per quasi vent’anni sono rimasti fermi, senza che venissero spesi. Ora la Giunta provinciale ha deciso di revocare il finanziamento per il nuovo auditorium-teatro all’aperto di Pergine Valsugana, un’opera che non è mai stata costruita. La revoca è contenuta nella delibera n. 1705 del 6 novembre. Sulla vicenda la consigliera provinciale Francesca Parolari ha presentato un’interrogazione.

Il progetto era promosso dall’associazione Pergine Spettacolo Aperto. Prevedeva la costruzione di un auditorium all’aperto «a servizio di tutta la comunità». Nel novembre 2007 la Provincia aveva ammesso a finanziamento una spesa di 4.206.000 euro, con un contributo provinciale di 3.154.500 euro.

Da allora la pratica è andata avanti con grande lentezza. Negli anni gli uffici hanno chiesto più volte nuovi documenti all’associazione. Nell’aprile 2011 l’allora Servizio edilizia pubblica e logistica ha dato un parere tecnico negativo, e a giugno dello stesso anno sono state chieste ulteriori integrazioni. Nel dicembre 2015 il contributo è stato ricalcolato. Poi, secondo Parolari, l’iter si è fermato, fino alla revoca decisa in questi giorni.

«Nel frattempo tre milioni di euro sono rimasti lì fermi, inutilizzati e inutilizzabili», scrive la consigliera. Per lei la vicenda pone domande serie sulla gestione amministrativa e sulla programmazione delle risorse pubbliche. Tra l’ammissione del contributo e la revoca sono passati quasi 19 anni, e oltre 10 dal suo ricalcolo. Era tanto tempo che, nota Parolari, il servizio provinciale e i due dipartimenti che seguivano la pratica nel frattempo sono stati chiusi o riorganizzati.

Con l’interrogazione la consigliera chiede alla Giunta perché ci siano voluti quasi diciannove anni per arrivare alla revoca. Vuole anche sapere quali solleciti e controlli gli uffici abbiano fatto nei confronti dell’associazione dal 2011 al 2026, e quale elemento nuovo abbia fatto riemergere un impegno rimasto fermo per oltre dieci anni.

L’ultima domanda riguarda il futuro dei soldi. Parolari vuole capire se si tratti solo di chiudere una pratica rimasta aperta troppo a lungo, oppure se la revoca serva a liberare risorse per altri progetti già previsti o in preparazione sul territorio di Pergine Valsugana.