PERGINE VALSUGANA. Un monopattino elettrico trasformato in un mezzo capace di raggiungere velocità da scooter è stato fermato dalla polizia locale Alta Valsugana durante un controllo sulle strade di Pergine Valsugana.

Dalle verifiche tecniche effettuate sul posto è emerso che il monopattino era stato alterato rispetto alle caratteristiche originali.



La modifica al sistema motore permetteva infatti di superare abbondantemente i limiti fissati dalla normativa, arrivando fino a circa 40 chilometri orari.



Per il proprietario è quindi scattata una sanzione amministrativa da 200 euro, oltre al sequestro del mezzo.