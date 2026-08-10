PERGINE VALSUGANA. Intervento nella notte per i vigili del fuoco volontari di Pergine Valsugana, chiamati poco prima delle 4 per quello che inizialmente era stato segnalato come un rogo di sterpaglie in località Riposo.

Una volta raggiunta la zona, i pompieri si sono trovati davanti a un incendio ben più importante: le fiamme avevano infatti coinvolto una baita di due piani, che al loro arrivo era già completamente avvolta dal fuoco.

Durante l'incendio si è verificata anche l'esplosione di una bombola di Gpl presente nella struttura. Complessivamente sono entrati in azione 15 vigili del fuoco, con due autopompe serbatoio e una minibotte.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite fino alle 7.30. Sul posto anche le forze dell'ordine e un funzionario del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento. Non si registrano feriti.