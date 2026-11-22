PALÙ DEL FERSINA. Sono 1.184 gli interventi effettuati nell'ultimo anno dai vigili del fuoco volontari del distretto di Pergine Valsugana, che conta 608 componenti distribuiti in 13 corpi. I numeri sono stati presentati durante la cerimonia di consegna di 43 benemerenze, alla presenza del presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

Nel dettaglio, sono stati effettuati 489 interventi tecnici, 288 interventi stradali, di cui 120 per incidenti, e 138 interventi per incendi. Complessivamente i volontari hanno garantito 8.275 ore di lavoro, confermando il ruolo fondamentale del servizio di soccorso sul territorio.

Durante la serata sono stati assegnati 39 riconoscimenti per anzianità di servizio, due per lungo comando e due spille dorate per meriti acquisiti fuori servizio. L'ispettore distrettuale Mauro Oberosler ha ricordato anche l'importanza della formazione e dell'addestramento continuo.

«Ricordo i volti dei vigili del fuoco, la stanchezza e il sacrificio durante Vaia nel 2018», ha dichiarato Fugatti. «Le istituzioni devono essere vicine al vostro lavoro. Il messaggio che voglio portarvi è soprattutto un grazie».