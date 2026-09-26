CIVEZZANO. Un autoarticolato contromano sulla SS47 della Valsugana, in piena notte, con il rischio di conseguenze gravissime. Il mezzo pesante è stato intercettato intorno alle 23.15 da una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Civezzano, impegnata in un servizio lungo la statale in direzione Martignano.

I carabinieri, accortisi immediatamente del pericolo, hanno invertito la marcia e raggiunto l'autoarticolato. Durante l'intervento hanno anche segnalato la situazione agli automobilisti che stavano sopraggiungendo regolarmente, evitando che potessero trovarsi improvvisamente davanti il camion.

Alla prima uscita disponibile i militari sono riusciti a fermare il mezzo pesante e a indirizzarlo sulla viabilità alternativa. Le manovre sono state effettuate regolando il traffico e lasciando libera la corsia necessaria affinché il camion potesse tornare nella corretta direzione di marcia.

Al termine degli accertamenti il conducente, cittadino indiano, è stato sanzionato per la violazione dell'articolo 143 del Codice della strada. L'intervento dei carabinieri ha consentito di riportare la situazione alla normalità senza che si verificassero incidenti.