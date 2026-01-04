LAGO DI SERRAIA. Infortunio nel pomeriggio di oggi, domenica 4 gennaio, sul Lago di Serraia, dove un pattinatore è caduto durante un’uscita sul ghiaccio riportando un infortunio. Nonostante i cartelli di pericolo in questi giorni sono numerose le persone che vanno a pattinare sul lago.



Sul posto era presente anche il sindaco di Piné Alessandro Santuari, che ha commentato così l’accaduto: «Il pattinatore per fortuna non è caduto in acqua. I soccorsi sono stati velocissimi».



Prezioso l’intervento di tre ragazze che hanno assistito alla scena. Avendo i pattini ai piedi, hanno aiutato i soccorritori a raggiungere rapidamente l’uomo caduto e a trainare il gommone utilizzato per l’intervento, facilitando le operazioni di recupero.