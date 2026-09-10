PANAROTTA. Mille nuovi alberi da mettere a dimora, incontri, laboratori e la musica degli Ex-Otago immersa nella natura. Torna sabato 19 settembre sul Monte Panarotta, in Valsugana, la «Foresta degli Innovatori», l'evento promosso da Vaia e arrivato alla quinta edizione. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

Il tema scelto per il 2026 è «Fuori Focus. Dove metti l'attenzione?». L'obiettivo è riflettere sul valore dell'attenzione in un'epoca dominata da notifiche, contenuti digitali e informazioni continue. Nelle prime quattro edizioni la manifestazione ha coinvolto complessivamente oltre 4 mila persone, con 25 talk, otto laboratori per bambini e quattro concerti, contribuendo alla piantumazione di più di 4 mila alberi.

Sul palco si alterneranno Alice Pomiato, divulgatrice sui temi della sostenibilità, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it, Maurizio Carucci, frontman degli Ex-Otago, lo scrittore e pubblicitario Paolo Iabichino e la designer e artista Elena Salmistraro. La giornata inizierà alle 9.30 con una sessione di yoga, mentre dalle 10.30 sono previsti talk e laboratori per bambini realizzati anche in collaborazione con il Muse di Trento.

Il momento centrale arriverà nel pomeriggio, quando i partecipanti saranno coinvolti nella piantumazione collettiva di mille nuovi alberi. L'iniziativa prosegue così il percorso di riforestazione portato avanti da Vaia: dal 2019 la società dichiara di aver contribuito, insieme alla propria comunità, agli enti forestali, alle istituzioni e alle aziende partner, alla messa a dimora di oltre 200 mila alberi nelle Dolomiti.

«L'attenzione è diventata la vera moneta del nostro tempo: ogni giorno qualcuno compete per conquistarla, mentre noi vogliamo creare uno spazio in cui le persone possano riprendersela», spiega Federico Stefani, cofondatore e presidente di Vaia. Nel corso della manifestazione sarà inoltre presentata una nuova evoluzione di prodotto, legata al concetto di tecnologie meno invasive e capaci di ridurre il sovraccarico digitale.

La chiusura, dalle 16 alle 17, sarà affidata agli Ex-Otago, protagonisti di uno special set nella natura. La «Foresta degli Innovatori» torna così a unire sostenibilità, innovazione e musica, mantenendo al centro il legame con il territorio della Panarotta e la riforestazione.