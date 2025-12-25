PANAROTTA. La stagione sciistica non partirà nemmeno il 26 dicembre. Dopo un primo rinvio dal 20 dicembre a causa di pioggia e temperature elevate, anche il secondo obiettivo è saltato. La neve naturale non è sufficiente e l’impianto per l’innevamento programmato, installato da pochi giorni, non è ancora entrato in funzione.



Al momento non vengono indicate nuove date per la riapertura. L’area sciistica è ferma da quasi quattro anni e per molti dei presenti l’impianto rappresenta un pezzo di storia personale, il luogo dove hanno imparato a sciare