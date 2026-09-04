PERGINE VALSUGANA. Quasi 13 milioni di euro dalla Provincia per realizzare la nuova scuola di primo grado Ciro Andreatta. Il nuovo edificio sorgerà nell’area ex Silvelox, che sarà demolita e completamente riqualificata. Il progetto ha un valore complessivo di 18,5 milioni di euro.

Il finanziamento è stato approvato oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessora agli enti locali Giulia Zanotelli. La spesa ammessa a finanziamento ammonta a 14,3 milioni di euro, dei quali 12,87 milioni saranno coperti dalla Provincia, mentre la quota restante sarà sostenuta dal Comune di Pergine Valsugana con risorse proprie.

La nuova scuola di Pergine prenderà il posto dell’attuale struttura, che non risponde più ai requisiti antisismici e agli standard di efficienza energetica previsti dalle normative. Il progetto di fattibilità tecnico-economica predisposto dal Comune ha già ottenuto il via libera del Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della Protezione civile.

«Investire nella scuola significa investire concretamente nel futuro di una comunità», sottolinea Giulia Zanotelli. Secondo l’assessora, il progetto permetterà di superare definitivamente le criticità dell’attuale edificio, realizzando una struttura «sicura ed efficiente» e contemporaneamente recuperando un’area oggi occupata da un immobile inutilizzato.

Il progetto prevede infatti anche la demolizione dell’ex Silvelox, edificio che non viene più utilizzato dal 2022. La costruzione del nuovo plesso consentirà così non soltanto di migliorare gli spazi destinati agli studenti, ma anche di riqualificare una parte di Pergine.

L’opera rientra nella programmazione provinciale dell’edilizia scolastica comunale e concentra le risorse già previste nei programmi di finanziamento del 2023 e del 2025.