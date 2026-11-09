TRENTO. È morto a 75 anni Claudio Toldo, guida alpina perginese molto conosciuta e apprezzata. Grande esperto di arrampicata, aveva affinato le proprie capacità sulle pareti del Lagorai, diventando un riferimento anche in Marmolada e sul Caré Alto. Nel corso della sua carriera aveva gestito per due stagioni Capanna Punta Penia e il rifugio Celso Giberti a Sella Nevea. Profondamente autonomista, era vicino anche al mondo degli Schützen. Lascia la compagna Fabrizia e il figlio Massimiliano. Le esequie potrebbero svolgersi domani a Pergine Valsugana, ma la data non è ancora stata confermata.