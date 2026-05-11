BRUSAGO. Dopo la scomparsa di Valerio Casagranda se n'è andato, all'età di 62 anni, anche Livio Casagranda (nella foto) per 15 anni presidente dell'Asuc di Brusago fino all'ottobre 2025 e dalla fondazione, ininterrottamente, presidente del Circolo scultori e pittori del comune di Bedollo. Livio era una persona molto benvoluta e stimata, non solo a Brusago ma anche in tutto il pinetano.



Molti lo ricordano come una persona collaborativa, gentile e corretta. Arruolato nella polizia di Stato, ha lavorato negli ultimi anni anche presso gli uffici della Questura di Trento. Il 26 maggio 2010 Livio è stato nominato e premiato come "Pinetano dell'anno" per aver sempre collaborato con le numerose associazioni di volontariato in diverse manifestazioni, organizzando gli stand degli scultori.



A rievocare per primo la figura di Livio Casagranda il sindaco di Bedollo Francesco Fantini: «Per tanti anni capofrazione di Brusago e alla guida del Circolo scultori di Bedollo, Livio è una figura che ha dato tanto alla nostra Comunità. La sua collaborazione è sempre stata costruttiva e attiva».



«Oggi il nostro paese di Brusago - sottolinea l'assessore Roberto Casagranda - perde non solo un amico, ma anche un esempio di dedizione e cura. Sempre pronto a mettere ordine, a dare una mano, a custodire le nostre tradizioni. Con il legno - continua l'assessore - sapeva creare bellezza, con il suo impegno teneva unita la comunità. Grazie per tutto ciò che hai fatto e per l'esempio che ci lasci».



«Era una persona con la quale collaboravo molto volentieri - afferma Osvaldo Casagranda che con lui ha condiviso per molti anni l'esperienza nel Comitato dell'Asuc di Brusago - e lo ricordo, in particolare, molto impegnato e da subito, quando i boschi vennero colpiti dal bostrico». La cerimonia funebre si terrà martedì 12 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Brusago.