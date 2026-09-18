PERGINE VALSUGANA. Un nuovo cicloergometro di ultima generazione per rendere più precisi e sicuri i test da sforzo degli atleti. La strumentazione è stata donata dal Lions Club Valsugana Host all’ambulatorio di medicina sportiva di Pergine Valsugana e sarà impiegata durante le visite per il rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica.

Il cicloergometro consentirà di effettuare il test cardiologico sotto sforzo sia sui ragazzi sia sugli adulti. La visita agonistica permette infatti di verificare l’eventuale presenza di patologie latenti o malformazioni, in particolare a livello cardiovascolare, prima di sottoporsi a un’attività fisica intensa. Grazie all’integrazione informatica con i sistemi dell’ambulatorio e alle regolazioni ergonomiche avanzate, il nuovo apparecchio permetterà di migliorare la qualità degli esami e di agevolare le visite anche sui pazienti più giovani.

La consegna simbolica è avvenuta alla presenza del direttore del distretto est di Asuit Enrico Nava, del presidente del Lions Club Valsugana Host Roberto Valcanover e dei rappresentanti delle associazioni sportive e del territorio. «La donazione non è solo un contributo materiale di valore – ha sottolineato Nava – ma rappresenta anche un bel messaggio di vicinanza ai cittadini della Valsugana». Il direttore ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione tra sanità pubblica e volontariato per rafforzare i presidi territoriali.

Il presidente Roberto Valcanover ha ricordato che l’esigenza di dotare gli ambulatori di Pergine di un moderno cicloergometro era emersa durante le serate informative organizzate dal Club all’inizio del 2026 sulle Case di Comunità. Da qui la decisione di sostenere l’acquisto dello strumento, destinato a diventare un supporto per i numerosi atleti del territorio. Per i Lions, la donazione vuole inoltre rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazionismo e mondo dello sport.