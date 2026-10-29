BASELGA DI PINÉ. Un lupo è stato avvistato questa mattina, giovedì 29 ottobre 2026, mentre stava sbranando una pecora all’interno di un recinto elettrificato in località Sode, sopra la frazione di Faida di Piné, nel territorio comunale di Baselga di Piné. L’episodio si è verificato poco dopo le 6, quando era ancora buio, a circa un centinaio di metri in linea d’aria dalle prime abitazioni del paese.

A sorprendere il predatore sono stati un padre e un figlio, che stavano raggiungendo in automobile una zona di caccia. Durante il tragitto hanno notato il lupo intento a sbranare una pecora, ma non sono riusciti a fotografarlo: l’animale, accortosi della loro presenza, si è immediatamente allontanato.

La pecora apparteneva a un allevatore della zona e si trovava all’interno di un recinto elettrificato insieme a un piccolo gregge. La presenza della recinzione non avrebbe quindi impedito l’attacco, avvenuto a breve distanza dall’abitato di Faida.

Non si tratta del primo episodio legato alla presenza dei lupi sull’Altopiano di Piné. Alcuni anni fa, infatti, erano stati avvistati cinque esemplari sul monte Costalta, dove si erano verificate anche alcune predazioni ai danni di animali allevati.

Il nuovo avvistamento riporta l’attenzione sulla presenza del predatore nelle aree frequentate dagli allevatori, anche in prossimità dei centri abitati.