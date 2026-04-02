TRENTO. Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi nella zona di località Ca Rossa, sul lago di Caldonazzo, dove un ragazzo è finito in acqua dopo essere caduto dalla tavola da surf a causa di una forte folata di vento.

Secondo le prime informazioni, il giovane non è riuscito a risalire autonomamente sull’attrezzatura, rimanendo in difficoltà in acqua. Alcuni passanti, notando che non ripartiva e temendo per le sue condizioni, hanno dato l’allarme chiamando il numero unico di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Calceranica al Lago, supportati dai permanenti con i sommozzatori e con l’impiego di gommoni per le ricerche in acqua. Attivato anche l’elisoccorso, pronto a intervenire in caso di necessità.

Il ragazzo è stato infine individuato e recuperato: fortunatamente le sue condizioni sono risultate buone e non si registrano conseguenze gravi.