PERGINE. Lisa Bertoldi ha conquistato il massimo riconoscimento alla Maturità 2026, ottenendo 100 e lodenell'indirizzo tecnico di Informatica e Robotica dell'istituto superiore "Marie Curie" di Pergine. Un traguardo raggiunto con determinazione, andando oltre i pregiudizi che ancora oggi accompagnano le ragazze che scelgono percorsi tecnico-scientifici.

La 19enne di Pergine racconta che, al termine della scuola media, in molti le avevano sconsigliato di iscriversi all'indirizzo di informatica e robotica, ritenendolo più adatto agli studenti maschi. Un consiglio che ha deciso di non seguire. «Alle Medie ero molto brava in matematica, ma ho voluto scegliere la strada che sentivo più mia. All'inizio non è stato semplice, però grazie alla tenacia e alla voglia di affrontare sfide impegnative sono riuscita a ottenere ottimi risultati, partecipando anche a numerosi progetti innovativi con i docenti del Marie Curie». Un ringraziamento speciale va al suo professore di matematica delle scuole medie, che l'ha incoraggiata a credere nelle proprie capacità.

All'esame di Stato Lisa ha scelto la traccia di italiano dedicata alla fatica, un tema nel quale si è riconosciuta. «È un argomento che mi ha sempre ispirata, sia nello studio sia nella vita». Più impegnativa la seconda prova, dedicata alla progettazione del cablaggio di rete di una grande azienda edile con diversi cantieri da monitorare e mettere in sicurezza. «Bisognava applicare tutto quello che avevamo imparato durante il percorso scolastico». Il colloquio orale, invece, si è rivelato il momento più sereno: «La commissione ci ha messo subito a nostro agio».

Il massimo dei voti era un obiettivo che Lisa inseguiva fin dall'inizio del percorso scolastico. «Sono molto ambiziosa e speravo davvero di raggiungere questo risultato». Ora guarda già al futuro. Dopo un'estate dedicata a visitare alcune città d'arte, si iscriverà alla facoltà di Informatica dell'Università di Trento con l'obiettivo di conseguire la laurea magistrale in intelligenza artificiale.

Per la giovane perginese, l'AI rappresenta una delle sfide più importanti dei prossimi anni. «Credo che l'intelligenza artificiale cambierà profondamente il mondo del lavoro e le applicazioni scientifiche, offrendo grandi opportunità. Ma dovrà essere sviluppata e utilizzata con consapevolezza, responsabilità e valori umani». Un percorso che Lisa è pronta ad affrontare, forte di un risultato che dimostra come passione e determinazione possano superare qualsiasi stereotipo.