PERGINE. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, a Ischia di Pergine, dove una moto si è scontrata con un'auto. L'allarme è scattato attorno alle 18.20.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava viaggiando in direzione Trento quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato. La moto è quindi andata a collidere con una Mercedes, condotta da un anziano.

Ad avere la peggio è stato il motociclista di 19 anni. Il giovane è rimasto sempre cosciente, ma ha riportato diversi traumi. Semidistrutto il mezzo. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'autosanitaria per prestargli le prime cure.

Il diciannovenne è stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento. Nonostante i traumi riportati, secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.