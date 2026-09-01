PERGINE. C'è anche una firma trentina sul podio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Irene Pedrotti ha chiuso la sua gara individuale al quinto posto, per poi conquistare la medaglia d'oro nella prova a squadre miste, contribuendo al successo della formazione italiana.

Un risultato che impreziosisce la trasferta pugliese della trentina, capace di confermarsi protagonista in una competizione internazionale e di lasciare Taranto con un oro al collo. Dopo il quinto posto ottenuto nella prova individuale, Pedrotti ha trovato nella gara a squadre l'occasione per salire sul gradino più alto del podio.

La formula a squadre miste ha visto gli atleti confrontarsi per la classifica collettiva, trasformando il risultato dei singoli in un obiettivo comune. Pedrotti ha fatto parte della formazione che ha conquistato il primo posto, centrando così uno dei risultati più prestigiosi della manifestazione.

Per la trentina si tratta di un doppio piazzamento che racconta una prestazione solida: da una parte il quinto posto individuale, dall'altra la capacità di mettere il proprio risultato al servizio della squadra e contribuire alla conquista dell'oro.

A Taranto, dunque, Pedrotti porta a casa una medaglia d'oro e un quinto posto individuale, aggiungendo un nuovo risultato internazionale al proprio percorso sportivo. Un successo che porta il nome del Trentino sul gradino più alto del podio dei Giochi del Mediterraneo.