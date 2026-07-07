PERGINE VALSUGANA. Ha investito una giovane con l'auto, è fuggito senza prestare soccorso, ha abbandonato il veicolo e ha tentato di nascondersi in un campo. La fuga di un 20enne trentino si è conclusa poco dopo grazie all'intervento dei carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana, che lo hanno rintracciato e denunciato.

L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica 5 luglio a Valcanover, in un parcheggio adiacente alla Sp1. Poco dopo le 3 sono arrivate diverse chiamate al 112 per segnalare che un'autovettura aveva investito una giovane donna, allontanandosi immediatamente senza fermarsi a prestare assistenza.

Determinante è stata la testimonianza di una persona presente, che è riuscita ad annotare la targa dell'auto in fuga. La Centrale operativa dei carabinieri di Borgo Valsugana ha così attivato subito le ricerche, coinvolgendo tutte le pattuglie disponibili sul territorio.

Dopo circa mezz'ora, i militari dell'Aliquota Radiomobile e della Stazione di Pergine Valsugana hanno individuato l'auto, abbandonata in un parcheggio a circa quattro chilometri dal luogo dell'investimento. Il conducente era invece fuggito a piedi, ma è stato trovato poco dopo mentre cercava di nascondersi in un campo vicino. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il giovane era in evidente stato di ubriachezza.

La giovane investita è stata trasportata in ospedale, dove è stata dimessa con lesioni giudicate lievi.

Per il 20enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Trento con le accuse di lesioni personali, omissione di soccorso e violazione dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza in caso di incidente stradale. Inoltre gli è stata ritirata immediatamente la patente di guida, che potrà rimanere sospesa fino a cinque anni.