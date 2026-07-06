VALCANOVER. Notte di intenso lavoro per i Carabinieri in Valsugana, dove si sono verificati due incidenti stradali. L'episodio più grave è avvenuto a Valcanover, nei pressi del parcheggio del ristorante Ciolda, dove una ragazza di 23 anni è stata investita da un'auto.

Dopo l'impatto il conducente si è allontanato senza prestare soccorso, ma è stato successivamente rintracciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, con il supporto dei militari della stazione di Pergine Valsugana.

La giovane è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e valutare le eventuali responsabilità penali del conducente.

Un secondo incidente si è verificato poco prima dell'una di notte a Levico Terme, in viale Roma. Un'auto è uscita autonomamente di strada e il conducente, un 31enne, è rimasto ferito.

Secondo gli accertamenti dei militari, l'uomo era alla guida in stato di ebbrezza. Dopo le prime cure è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della stazione di Pergine Valsugana.