TRENTO. Era il 28 gennaio quando Clara Palaoro aveva aperto gli occhi per l'ultima volta. Dal primo pomeriggio di quel giorno la 56enne perginese era entrata in coma, senza più risvegliarsi: è morta nella notte tra domenica e ieri al S. Chiara. Prima, quasi otto mesi in coma vegetativo a Villa Rosa.

Clara Palaoro, insegnante della primaria alle Rodari di Pergine, ad inizio 2026 aveva deciso di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica rivolgendosi ad una clinica privata vicentina, a Marostica. Un intervento di routine. Ma poche ore dopo la donna aveva accusato un malore ed era entrata in coma. Sulla vicenda indaga la procura di Vicenza.



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