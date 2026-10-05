AGGIORNAMENTO. Situazione in netto miglioramento dopo le 9, quando il traffico è tornato quasi alla normalità



TRENTO. Mattinata di forti disagi sulla statale 47 della Valsugana a causa di un incidente avvenuto nei pressi della galleria dei Crozi. L'episodio ha provocato pesanti rallentamenti lungo una delle principali arterie di accesso alla città.

Le conseguenze sulla circolazione si sono fatte sentire rapidamente, con code e traffico intenso sulla statale 47. Numerosi automobilisti hanno cercato percorsi alternativi per evitare l'incolonnamento formatosi nella zona dei Crozi.

La situazione si è così complicata anche sulla viabilità alternativa, dove si sono registrati forti rallentamenti. In particolare, code sulla strada provinciale 17 di Civezzano, utilizzata da molti automobilisti per aggirare il tratto congestionato della Valsugana.

I disagi interessano dunque sia la direttrice principale sia la rete stradale circostante, in una fascia oraria già caratterizzata dal traffico del mattino verso Trento. La situazione della circolazione resta da monitorare in attesa del completo ripristino della viabilità.