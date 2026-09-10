PERGINE. Un incidente stradale sulla statale 47 della Valsugana sta provocando pesanti disagi alla circolazione nella mattinata di oggi, giovedì 10 settembre, lungo il tratto tra Pergine e Trento.

A seguito dell'incidente il traffico ha subito forti rallentamenti e sulla Ss47 si è formata una lunga colonna di veicoli, con ripercussioni soprattutto per chi viaggia verso Trento.

La situazione sta causando disagi ai numerosi automobilisti che utilizzano la Valsugana per raggiungere il capoluogo nelle ore del mattino.