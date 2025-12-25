TENNA. Mattinata movimentata sulla strada statale 47 in questo giorno di Natale. All'altezza dello sci nautico, il fondo stradale reso insidioso dalle condizioni meteo ha causato un incidente che ha coinvolto due vetture. Una prima auto ha perso il controllo sbandando pericolosamente, mentre una seconda, nel tentativo probabilmente di evitare l'impatto, è finita fuori strada.



L'episodio ha reso necessario l'intervento immediato dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e l'area circostante. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e regolare la circolazione. Fortunatamente non si registrano feriti, ma il traffico ha subito rallentamenti fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità.