TENNA. Incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 9 agosto, lungo la statale 47 della Valsugana, nel territorio di Tenna. La dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire.

Nell'incidente è rimasto coinvolto un uomo di 51 anni. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e, considerate le condizioni del ferito, è stato mobilitato anche l'elicottero sanitario.



Il 51enne, indicato come paziente a rischio, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti e le cure del caso.

L'incidente ha avuto conseguenze anche sulla viabilità della Ss47, dove durante le operazioni di soccorso si sono registrati rallentamenti.