CIVEZZANO. Uscita autonoma nella giornata di oggi, primo marzo, nella zona artigianale di Civezzano, dove un ragazzo sulla ventina si è ribaltato con il mezzo che stava conducendo. L’incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento.



Il veicolo si è rovesciato sulla sede stradale, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Civezzano e quelli di Fornace, oltre ai sanitari.



Il giovane è stato valutato dal personale medico intervenuto sul luogo dell’incidente. Non avrebbe riportato conseguenze gravi e ha rifiutato il ricovero in ospedale dopo gli accertamenti del caso. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al recupero del mezzo, ripristinando le condizioni di sicurezza nella zona artigianale.