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PASSO MANGHEN. Una vasta mobilitazione dei vigili del fuoco volontari è scattata oggi, domenica 6 settembre, sulle montagne del Manghen, dove le fiamme hanno raggiunto un’area boschiva.
Numerose squadre sono impegnate nelle operazioni per arginare il fronte del fuoco ed evitare che il rogo possa estendersi ulteriormente nella vegetazione.
L’emergenza ha reso necessario interrompere anche il transito sulla strada provinciale 31. La chiusura consente ai mezzi dei soccorritori di operare lungo la zona interessata senza interferenze con la normale circolazione.
Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono ancora in corso. Il rogo interessa l’area del passo che mette in collegamento la Valsugana con la val di Fiemme.