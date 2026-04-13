PERGINE. Ha lottato per tanti mesi contro la malattia, ma ieri, 12 aprile, Giulia Beber si è arresa. Il suo sorriso si è spento a soli 10 anni. Una tragedia che lascia nella sofferenza la sua famiglia e che ha colpito la comunità di Pergine. «Ci lascia un grande insegnamento, la ricorderemo» dice il preside dell'Istituto Pergine 2, Stefano Morelato.



Per un ultimo saluto e per dimostrare vicinanza alla famiglia - già ieri sono stati centinaia e centinaia i commossi messaggi di condoglianze sui social - i funerali di Giulia si terranno mercoledì nella chiesa parrocchiale di Pergine alle 14.30.



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