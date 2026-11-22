SANT'ORSOLA TERME. Grave incidente stradale intorno alle 4 di questa mattina, domenica 22 novembre, a Mala, frazione di Sant'Orsola Terme, in valle dei Mocheni. Un giovane della zona è rimasto ferito dopo essere uscito di strada con la propria auto, finendo contro un capitello.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Sant'Orsola e Pergine, i carabinieri e il personale sanitario con ambulanza ed elicottero.

Il giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.