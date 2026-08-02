Un grande pubblico e una piazza del Municipio gremita hanno accolto il ritorno del Miss Italia a Pergine Valsugana che, dopo tanti anni di assenza, ieri, sabato 1 agosto, ha ospitato la prima Finale Regionale. È stato infatti assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026, primo pass valido per l'accesso alle Prefinali Nazionali.

L'evento è stato organizzato grazie al prezioso sostegno del Comune di Pergine Valsugana, dell'Apt Valsugana, della Pro Loco, del Consorzio Operatori Pergine in Centro (Copi) e della Cassa Rurale Alta Valsugana, che hanno contribuito alla realizzazione di una serata capace di unire bellezza, spettacolo, moda e valorizzazione del territorio, con un certosino lavoro di coordinamento del vicesindaco Giovanni Monsorno.



Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 Assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026

La direzione artistica e la presentazione della serata sono state curate da Sonia Leonardi, che ha saputo tenere alta l'attenzione del pubblico e valorizzare ogni singolo momento ricco di emozioni, eleganza e intrattenimento.

Sul palco sono salite 30 concorrenti provenienti da tutto il Trentino Alto Adige, qualificate nel corso delle selezioni e chiamate a sfilare davanti alla giuria, presieduta dalla commercialista Maria Nita Ciola e con vicepresidente Gabriele Buselli, mostrando personalità, eleganza e presenza scenica nella corsa al primo titolo regionale.

Altro momento di spettacolo molto apprezzato è stata la sfilata di moda dedicata alle proposte dei commercianti di Pergine Valsugana, promossa dal Copi, insieme alle esibizioni di canto di Angelica Lazzarini, già miss e giovane cantautrice di Pergine, e ai balli latini dei giovani atleti della scuola Des Etoiles di Mauro D'Alessio, che hanno regalato al pubblico momenti di grande coinvolgimento.

L'ospite più attesa della serata è stata Claudia Andreatti, eletta Miss Italia 2006. A vent'anni esatti dalla conquista della sua prima fascia proprio nella sua Pergine Valsugana, Claudia ha ripercorso con Sonia Leonardi i momenti più significativi della sua esperienza, condividendo con il pubblico ricordi, emozioni e il valore che quel titolo ha avuto nel suo percorso personale e professionale, rivolgendo anche un sincero ringraziamento a chi, vent'anni fa, contribuì in modo determinante al suo successo.

Grande attenzione è stata dedicata anche all'immagine delle concorrenti. Gli hair look sono stati curati dai professionisti del Salone Maison Style di Irida Diko di Villa Agnedo, del Salone Prestige di Rita Manuardi di Pergine e del Salone Magic Hair di Denise Roccabruna di Trento, partner Framesi, che hanno valorizzato con professionalità ed esperienza la bellezza delle finaliste.

Al termine della serata la giuria ha espresso il proprio verdetto assegnando il primo pass regionale della stagione. A conquistare il prestigioso titolo di Miss Miluna Trentino Alto Adige 2026 è stata Giada Signori. Diciotto anni, di Ala, studentessa del liceo a indirizzo economico-sociale, pratica taekwondo a livello agonistico, disciplina che rispecchia il suo carattere equilibrato e determinato. La giuria ha premiato la sua maturità, autenticità ed eleganza, qualità emerse nel corso della serata. Tra i suoi punti di forza, la capacità di mantenere la calma anche nelle situazioni più difficili, caratteristica che considera il suo vero talento. Giada Signori conquista così il primo pass del Trentino Alto Adige per le Prefinali Nazionali di Miss Italia, dove porterà il nome della regione. Alla vincitrice, oltre alla fascia, è stato consegnato un prezioso gioiello Miluna insieme ad altri riconoscimenti.

Il calendario delle Finali Regionali proseguirà mercoledì 5 agosto ad Andalo, lunedì 10 a Cavalese, il 12 a Fiera di Primiero, il 16 a Folgaria e si concluderà martedì 18 agosto a Cogolo di Pejo, dove sarà eletta la nuova Miss Trentino Alto Adige 2026, l'unica ragazza che accederà direttamente alle Finali Nazionali senza passare dalle Prefinali.

L'ultima data delle selezioni provinciali è in programma a Rovereto venerdì 7 agosto e si svolgerà alla Voliera sul Leno, all'interno dei campi da padel. Le iscrizioni restano gratuite e aperte a tutte le ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni, residenti in Trentino Alto Adige e in possesso della cittadinanza italiana. Per informazioni è possibile scrivere a info@soleoevents.com o iscriversi attraverso il sito ufficiale di Miss Italia.