FIEROZZO. Un’auto fuori strada, un pendio ripidissimo e il rischio che il veicolo potesse scivolare ulteriormente nel bosco. È stato un intervento particolarmente delicato quello che ha impegnato i soccorritori nella serata di ieri, domenica 15 novembre, nei pressi di malga Pletzn, nel territorio comunale di Fierozzo.

La vettura è uscita dalla carreggiata finendo in una zona boschiva. L’auto si è fermata in una posizione estremamente precaria, in bilico lungo un tratto caratterizzato da una forte pendenza, rendendo particolarmente difficili le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Fierozzo, affiancati dagli specialisti del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco permanenti. Le squadre hanno dovuto affrontare le difficoltà del terreno per raggiungere il veicolo e procedere al recupero dell’automobilista in condizioni di sicurezza.

L’uomo è stato raggiunto dai soccorritori cosciente, ma ferito. Le operazioni si sono concluse intorno alle 20, quando il conducente è stato affidato al personale sanitario per il trasferimento in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Le condizioni del ferito non sarebbero gravi.