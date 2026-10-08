PERGINE. Un oro mondiale individuale e un argento a squadre per celebrare un'altra bella pagina dello sport perginese. La polisportiva Oltrefersina ha festeggiato lunedì, al centro sportivo di Pergine, Eleonora Strobbe, protagonista ai recenti campionati mondiali di tiro di campagna disputati a Yankton, in South Dakota.

L'arciera dell'Oltrefersina è tornata dai World Field Championships 2026 con al collo la medaglia più preziosa, conquistando il titolo iridato individuale nell'arco nudo femminile. Nell'arco nudo si gareggia senza mirino e senza altri dispositivi di puntamento, lungo percorsi all'aperto con bersagli posti a distanze diverse e su terreni differenti, una disciplina che richiede grande precisione e capacità di adattamento.

Una vittoria arrivata al termine di una finale condotta con grande autorità contro la tedesca Nora Kipferler, chiusa sul 54-44.

Un successo dal sapore particolare anche per la storia sportiva dell'atleta: per Strobbe si tratta infatti del secondo titolo mondiale individuale, conquistato sedici anni dopo il primo oro iridato ottenuto nel 2010 a Visegrád, in Ungheria, nella stessa specialità.

Ma l'avventura americana ha regalato a Strobbe anche una seconda medaglia. Nella prova a squadre femminile, insieme a Roberta Di Francesco e Giulia Di Nardo, ha conquistato l'argento mondiale. Le azzurre hanno superato in semifinale la Germania per 58-52, arrendendosi nella sfida per l'oro agli Stati Uniti per 58-55.

Le due medaglie hanno contribuito al grande bilancio della nazionale italiana a Yankton, prima nel medagliere con 16 podi: sette ori, cinque argenti e quattro bronzi.

Da qui la volontà dell'Oltrefersina, nelle cui fila Strobbe è allenatrice e responsabile della sezione di tiro con l'arco, di rendere omaggio alla propria campionessa. «Il tiro con l'arco non è uno sport particolarmente blasonato e risultati come questi rischiano di passare in sordina: era giusto dare il giusto risalto a una campionessa del mondo», ha spiegato il presidente della polisportiva, Stefano Sartori.

Un riconoscimento che vuole essere anche un messaggio per i giovani: «Con costanza e impegno si possono raggiungere risultati come una medaglia d'oro mondiale», ha concluso Sartori.

Alla festa ha partecipato anche l'assessora comunale Roberta Bergamo, che ha sottolineato il valore del risultato per l'atleta, l'Oltrefersina e l'intera comunità perginese. Bergamo ha evidenziato soprattutto «la tenacia e la pazienza» di Strobbe, qualità fondamentali nel tiro con l'arco, e il valore di un traguardo raggiunto conciliando attività agonistica, lavoro e famiglia.

«Un risultato inaspettato ma meritato che dà lustro a Pergine e rappresenta un esempio per gli altri atleti dell'Oltrefersina».