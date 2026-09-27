BASELGA DI PINÉ. La vita, i sogni e le speranze di Giacomo Mattivi, 23enne di Tressilla di Piné costretto a convivere sin dalla nascita con una grave malattia genetica, la sindrome di Duchenne, e raccontati nel docufilm "Green Lava", potrebbero conquistare l'accesso agli Academy Awards nella categoria miglior cortometraggio documentario.

Il docufilm "Green Lava: la forza della vita", diretto da Lia Beltrami e Ali Aksu, è stato realizzato in collaborazione con Vatican News, Radio Vaticana e Vatican Media ed è stato proiettato nei giorni scorsi al Lumiere Music Hall di Beverly Hills, a Los Angeles, avviando il percorso di qualificazione agli Academy Awards, più noti come Premi Oscar.

«Green Lava racconta la mia storia tra fatiche e conquiste quotidiane - racconta Giacomo Mattivi, costretto a vivere su una sedia a rotelle e con ventilatore assistito - grazie ai registi Lia Beltrami e Ali Aksu ho potuto raccontare i momenti preziosi passati con la famiglia, il ricordo di mio fratello Mattia, spentosi qualche anno fa per la stessa patologia, ma anche le lezioni universitarie, le partite di calcio vissute a San Siro con gli amici tifando Inter, la mia piccola impresa della vendita di uova. Spesso devi affrontare difficoltà, paure e timori, ma Green Lava è soprattutto la ricerca di significato, saggezza e amore che cerco di vivere e trasmettere agli altri».

Da maggio 2025 Giacomo Mattivi è consigliere comunale di Baselga di Piné, facendo sentire spesso la sua "leggera" voce nell'assemblea comunale. «Ho cercato di portare l'attenzione sul mondo giovanile spesso disorientato ed in difficoltà - conferma Mattivi - in estate nel nostro Comune si sono tenuti tanti eventi giovanili tra sport e musica: occasioni di incontro ed amicizia, ma dove non sono mancati episodi spiacevoli o abuso di alcool: la vita è bella e va vissuta a pieno, non sprechiamola».

Il film "Green Lava" dopo essere stato presentato per la prima volta a gennaio 2025 al Dicastero vaticano per la Comunicazione durante il Giubileo della Comunicazione, è stato poi proiettato a fine ottobre per l'intera comunità di Baselga al centro congressi Piné Mille.

«Solo a fine dicembre sapremo se il docufilm sarà inserito tra le quindici pellicole che potranno concorrere al Premio Oscar nell'apposita sezione - conferma Giacomo Mattivi - un traguardo che rappresenterebbe una splendida soddisfazione e premio per tutto lo staff ed i produttori che hanno creduto nella mia storia e nel mio messaggio di speranza».

Dopo i podcast realizzati con Radio Vaticana, dal titolo "Il Talento di Giacomo", da cui è nata l'idea iniziale di "Green Lava", Mattivi vuole continuare a trasmettere le proprie emozioni, sogni e speranze ai giovani e a chi vive una situazione di malattia e fragilità, «aiutandoli a ritrovare e non perdere mai la forza della vita».