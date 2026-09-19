PERGINE VALSUGANA. Cinquant’anni di attività, dai trasporti eccezionali ai sollevamenti più complessi, fino alla ribalta televisiva nazionale. Cristelli Srl ha celebrato oggi nella sede di via Tamarisi il mezzo secolo di vita dell’azienda, aprendo le porte alla comunità. Alla festa hanno partecipato anche il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e l’assessore provinciale Roberto Failoni.

Nata come impresa familiare, Cristelli è cresciuta negli anni fino a raggiungere una trentina di dipendenti e circa 8 milioni di euro di fatturato. «Sono storie come questa a costituire la spina dorsale del sistema economico trentino», ha sottolineato Fugatti, evidenziando la capacità dell’azienda di creare lavoro e ricchezza mantenendo un forte legame con il territorio.

Un percorso sottolineato anche da Failoni, che ha parlato di «una storia trentina di successo», capace di conquistare mercato e reputazione anche oltre i confini provinciali. L’assessore ha posto l’accento soprattutto sulle competenze e sulle professionalità sviluppate dall’azienda, ringraziando i titolari Gianluca Romani e Romina Cristelli e tutti i collaboratori.

A portare Cristelli davanti al grande pubblico è stata anche “Overload”, la serie televisiva trasmessa su DMAX che segue gli operatori alle prese con trasporti, cantieri e interventi particolarmente complessi, anche in quota. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Pergine Marco Morelli e i consiglieri provinciali Roberto Paccher e Stefania Segnana.