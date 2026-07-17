PERGINE VALSUGANA. Controlli straordinari dei Carabinieri tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa a Pergine Valsugana, dove è stato predisposto un servizio mirato per garantire la sicurezza stradale, prevenire i reati contro il patrimonio e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione ha coinvolto quattro pattuglie della Compagnia di Borgo Valsugana, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Sant'Orsola Terme.

Gli otto militari impiegati hanno concentrato i controlli nel centro cittadino, alla stazione ferroviaria e lungo le principali arterie di accesso al comune. Nel corso dell'attività sono state identificate 101 persone, di cui 27 già note alle forze dell'ordine, e controllati 46 veicoli e tre esercizi pubblici.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza sulle strade. I Carabinieri hanno effettuato 16 controlli con etilometro, contestato tre violazioni al Codice della strada e sanzionato amministrativamente due automobilisti sorpresi alla guida sotto l'effetto dell'alcol. Per entrambi è scattato anche il ritiro della patente di guida.

L'attività rientra nel piano di prevenzione predisposto dall'Arma per il periodo estivo. I controlli straordinari saranno infatti ripetuti anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza sul territorio e contrastare i comportamenti più pericolosi.