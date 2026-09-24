CIVEZZANO. Incidente sul lavoro questa mattina, giovedì 24 settembre, in una zona boschiva impervia nella frazione di Torchio, a margine della strada provinciale 71. L’allarme è scattato poco prima delle 9, quando una persona impegnata in alcuni lavori di esbosco è rimasta ferita.

Secondo le prime informazioni, l’intervento era finalizzato a liberare dalla vegetazione la linea telefonica. Durante le operazioni si è verificato l’incidente che ha reso necessario l’intervento dei soccorritori, reso più complesso dalle caratteristiche della zona.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Civezzano, che hanno prestato supporto al personale sanitario intervenuto con un’ambulanza di Trentino Emergenza. Alle operazioni ha preso parte anche il nucleo Saf del corpo permanente dei vigili del fuoco.

I pompieri hanno predisposto corrimano e corde per mettere in sicurezza l’area e permettere agli operatori dell’Uopsal, l’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, e ai carabinieri della stazione di Civezzano di raggiungere il luogo dell’incidente ed effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica.

(foto Vf volontari)