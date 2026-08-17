CIVEZZANO. Un violento scontro frontale tra due auto ha provocato tre feriti nella serata di domenica 16 agosto lungo la statale 47 della Valsugana, all’altezza di Civezzano. Nessuna delle persone coinvolte, secondo le prime informazioni, sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato mentre i due veicoli percorrevano la Valsugana. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella che una delle vetture stesse viaggiando contromano. Saranno gli accertamenti e i rilievi eseguiti sul posto a chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.

La macchina dei soccorsi ha visto impegnate due ambulanze e diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Trento, Civezzano e Cognola. Sul posto anche i carabinieri, che oltre ai rilievi hanno gestito la viabilità, deviando il traffico per consentire le operazioni in sicurezza.