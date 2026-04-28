CIVEZZANO. Due colpi in pochi minuti nel centro del paese: un giovane è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina e furto aggravato. L’intervento è scattato nel pomeriggio del 27 aprile dopo una chiamata al Numero unico di emergenza 112 per un furto su auto in piazza Santa Maria. Secondo quanto ricostruito, il presunto autore avrebbe infranto il finestrino di un veicolo in sosta, portando via una borsa lasciata all’interno.



Durante i controlli, i militari hanno raccolto anche la segnalazione di un episodio più grave avvenuto poco prima nella stessa zona. Un giovane del posto ha riferito di essere stato minacciato con un coltello e derubato di denaro e orologio da un individuo con caratteristiche compatibili con quelle del ladro.



Sono quindi partite le ricerche che hanno portato all’individuazione del sospettato all’interno di un centro commerciale della zona. Gli accertamenti, supportati dalle testimonianze e dalle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di collegare i due episodi allo stesso soggetto.



L’uomo è stato trovato in possesso della refurtiva, poi restituita alla proprietaria, e di un coltello a serramanico, sequestrato. È stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Trento a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per l’indagato resta valida la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.