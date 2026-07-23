ISCHIA DI PERGINE. Ha tentato di tuffarsi nel lago da un albero, ma il salto è finito nel peggiore dei modi. Protagonista dell'incidente un ragazzino di 11 anni, rimasto ferito nel pomeriggio sulla spiaggia vicino alla Ca' Rossa, sul lago di Caldonazzo.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane si era arrampicato sulla pianta e si era spostato verso l'estremità di un ramo con l'intenzione di lanciarsi in acqua, una pratica purtroppo diffusa tra alcuni ragazzi. Il salto, però, è risultato troppo corto: invece di raggiungere lo specchio d'acqua, il ragazzo è precipitato sui sassi della spiaggia, battendo violentemente la testa.

Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Pergine, il personale sanitario e l'elisoccorso, affiancati anche dal bagnino-operatore del servizio Spiagge Sicure, che ha recuperato il ragazzino con il gommone e gli ha prestato le prime cure.

In un primo momento le condizioni del ragazzo avevano fatto temere un trauma spinale, ipotesi fortunatamente esclusa dopo i primi accertamenti. L'11enne è stato quindi trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento per ulteriori controlli. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita.