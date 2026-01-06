PERGINE VALSUGANA. Sdegno e indignazione per un atto vandalico che colpisce uno dei nuovi spazi pubblici della città. Nel biolago di Pergine, un vascone di circa 140 metri quadrati realizzato davanti al teatro comunale, ignoti hanno gettato marmi e altri materiali.



La notizia dell’atto vandalico, resa nota dal gruppo su Facebook “Sei di Pergine se...” ha fatto rapidamente il giro della città, alimentando la rabbia dei cittadini. In molti parlano di un gesto insensato e chiedono che si risalga agli autori dell’azione ricorrendo alla visione delle immagini delle telecamere.