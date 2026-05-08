BEDOLLO. La comunità di Bedollo piange Giovanni Casagranda, già sindaco del Comune dal 1995 al 2000. La sua scomparsa è stata accolta con profondo cordoglio dall’amministrazione comunale, che ne ricorda il senso delle istituzioni, la dedizione al bene comune e il forte legame con il territorio.



A esprimere il dolore della comunità è il sindaco Francesco Fantini, che ha voluto rendere omaggio alla figura dell’ex primo cittadino. Casagranda viene ricordato come un amministratore attento, capace di interpretare il proprio incarico con responsabilità e con una solida vocazione autonomista.



Nel messaggio di cordoglio, Fantini sottolinea come l’impegno di chi amministra lasci sempre un segno nel percorso di una comunità. «Fare il sindaco significa prendere in mano un testimone a inizio mandato e riconsegnarlo alla fine», ha ricordato, evidenziando il valore del lavoro svolto da chi ha preceduto le amministrazioni successive.



A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, il sindaco ha rivolto ai familiari di Giovanni Casagranda le più sincere condoglianze, unendosi al loro dolore con gratitudine e rispetto per quanto l’ex primo cittadino ha saputo donare a Bedollo.