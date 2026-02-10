BASELGA. Il sorriso e la gentilezza di Bruno Gasperi si sono spenti per sempre. Grave lutto nella comunità di Baselga dove alla bella età di 99 anni si è mancato Bruno Gasperi, per tanti anni titolare e gestore con la moglie Maripaia del bar-pizzeria bed and breakfast "Alpino" di corso Roma posto proprio dinnanzi alla chiesa parrocchiale.



Bruno è stato a lungo capogruppo del gruppo Alpini Ana di Baselga ed era ora una delle "Penne Nere" più longeva del Trentino e dell'Alta Valsugana. Bruno aveva ereditato la gestone della locanda Alpino dai genitori e dai nonni (la nonna era la nota "Maddelena" detta "Nenni": nome con cui tutt'oggi viene ricordato il locale pubblico), sapendola ampliare e trasformare negli anni, affidando poi la gestione alla figlia Patrizia e al genero Enrico Colombini (già presidente dell'Apt Piné Cembra) e ora al nipote Gomer.



Negli anni l'Albergo Alpino è stato il cuore di molte riunioni ed incontri di gruppi ed associazioni, diventando luogo d'incontro sociale per l'intero Altopiano. Accanto alla grande capacità e professionalità nel saper nell'accogliere e accontentare tanti affezionati clienti, Bruno Gasperi è stato impegnato a lungo nel volontariato e tra le fila degli Alpini di Baselga, ricoprendo il ruolo di capogruppo negli anni '50-'60 e collaborando a fondo nella realizzazione della Festa Alpina nella pineta di Bedolpian e nei pressi del locale "La Capannina".



Proprio gli Alpini di Baselga guidati ora da Alberto Tomasi, avevano voluto festeggiare Bruno Gasperi lo scorso 19 luglio in occasione del suo 99° compleanno e della Festa Alpina tenuta presso la sede di via del 26 maggio a Baselga ricordando i bei tempi del servizio militare e dell'impegno tra le locali "Penne Nere".



I funerali di Bruno Gasperi, che lascia i figli Patrizia e Gianni e gli amati nipoti Marika, Gomer, Angela, Giulia Anna, Gaia, Patrizia e tanti parenti, si sono svolti il 10 febbraio alle 14.30 presso la chiesa parrocchiale di Baselga alla presenza di tanti Alpini.