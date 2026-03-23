BASELGA DI PINÉ. Cinque medaglie, tre atleti, due discipline, un solo comune. I numeri di Baselga di Piné alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 raccontano una storia sportiva straordinaria, destinata a entrare nella storia del piccolo altopiano trentino. Per celebrarla degnamente, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Santuari ha organizzato per venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 17, la "Festa Olimpionica": una cerimonia pubblica che porterà atleti e autorità a sfilare per le vie del paese prima di raccogliersi nella sala cinema del centro congressi "Piné Mille".



Protagonisti della serata saranno i tre campioni cresciuti sul ghiaccio dell'Ice Rink Piné: Pietro Sighel, oro nella staffetta mista di short track e bronzo in quella maschile; Arianna Sighel, argento nella staffetta femminile; Andrea Giovannini, oro nel team pursuit e bronzo nella mass start dello speed skating. Un bottino eccezionale che ha consegnato a Baselga di Piné il titolo non ufficiale ma indiscusso di "Comune più medagliato d'Italia" ai Giochi.



Il pomeriggio prenderà il via con il ritrovo davanti al Municipio, seguito da una sfilata lungo via Marconi, piazza della Chiesa, piazza Costalta e corso Roma fino alla sede del centro congressi. A fare da filo conduttore della serata sarà Stefano Galletti, lo speaker ufficiale delle gare olimpiche di speed skating, prima della premiazione degli atleti da parte del sindaco e della sua giunta.



A conclusione degli atti ufficiali, la festa si aprirà a tutta la comunità pinetana: dj-set, degustazioni e food truck nella sala "Piné Mondiale" e nell'area esterna affacciata sul lago di Serraia trasformeranno la serata in una celebrazione collettiva di un'impresa sportiva che difficilmente verrà dimenticata.