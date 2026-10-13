CIVEZZANO. Un nuovo autovelox fisso sulla statale 47 della Valsugana. A dare la notizia è l’amministrazione comunale di Civezzano: l’installazione è in corso in questa settimana. Il dispositivo sarà collocato poco a valle della località Mochena, sulla carreggiata in direzione Trento.

L’obiettivo, si legge nella nota del Comune, è far rispettare i limiti di velocità e ridurre così il tasso di incidentalità, particolarmente elevato in quel tratto. Gli schianti hanno ripercussioni pesanti sulla viabilità, anche per i residenti di Civezzano: quando la statale si blocca per un incidente, infatti, il traffico si riversa sulla provinciale dei Forti.