LAGO DI PINÉ. Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 18 luglio, al lago di Piné, dove un'auto è finita in acqua. Secondo le prime informazioni, la conducente del veicolo è riuscita a uscire autonomamente, senza rimanere intrappolato nell'abitacolo.



Immediatamente è stato attivato l'intervento di soccorso con l'invio dell'elisoccorso, a bordo del quale sono arrivati i sommozzatori del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Via terra è stata inoltre fatta partire la squadra SAF fluviale del Corpo permanente.

Auto nel lago di Piné Auto nel lago di Piné Auto nel lago di Piné Auto nel lago di Piné Auto nel lago di Piné Auto nel lago di Piné Auto nel lago di Piné Auto nel lago di Piné

Non risulterebbero altre persone coinvolte nell'incidente.