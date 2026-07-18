PHOTO
LAGO DI PINÉ. Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 18 luglio, al lago di Piné, dove un'auto è finita in acqua. Secondo le prime informazioni, la conducente del veicolo è riuscita a uscire autonomamente, senza rimanere intrappolato nell'abitacolo.
Immediatamente è stato attivato l'intervento di soccorso con l'invio dell'elisoccorso, a bordo del quale sono arrivati i sommozzatori del Corpo permanente dei vigili del fuoco. Via terra è stata inoltre fatta partire la squadra SAF fluviale del Corpo permanente.
Non risulterebbero altre persone coinvolte nell'incidente.