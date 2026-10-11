PERGINE. E’ stata la volta di Karia Rinaldo, 24 anni, di Pergine Valsugana, giocare ad Affari Tuoi, il preserale di Rai1 condotto da Stefano De Martino, in onda su Rai1, giocare nella puntata di ieri, sabato 10 ottobre. Diplomata all’Istituto agrario di San Michele all’Adige, pastora per amore del suo compagno oltre che della natura e degli animali, mamma da un anno di Christian, accompagnata da mamma Paola, ha tentato la scalata al montepremi per mettere da parte il gruzzoletto giusto per poter acquistare il suo gregge ed essere imprenditrice autonoma anche dal punto di vista lavorativo. Ma purtroppo la fortuna ieri non è stata dalla sua parte.

“Come si diventa pastora?” le ha chiesto Stefano De Martino. “Con un compagno che ha già le pecore!”, ha risposto sorridendo ed il gioco ha avuto inizio, con il pacco numero 13 riservatole dalla sorte. Persi quasi subito i 200mila, la prima offerta parla di 30.000 euro che vengono rifiutati e si va avanti, rifiutando pure le opportunità di cambio, sempre con la speranza anche se sfuma pure la cifra massima, quella dei 300mila. La ruota della fortuna sembra girare, quando una serie giusta di tiri le permette di eliminare molti pacchi blu ma l’offerta del Dottore è piuttosto bassa, solo 16.000.

Così, dopo vari tira e molla, cambi ed offerte sempre rifiutati, si arriva al gran finale con il pacco numero 13 nella mani di Katia e dall’altra parte il numero 3; la proposta del Dottore a questo punto è solamente il cambio. Mamma Paola sarebbe propensa ad accettarlo mentre Katia, confidando nel numero 13, che comunque non significa nulla nella sua storia, rifiuta. In palio i 30.000 ed i 200 euro. E purtroppo nel suo 13 c’è solamente la cifra più bassa. Le pecore di proprietà potranno aspettare ma la vita sorriderà di certo a Katia, ragazza solare, positiva, con una bella famiglia ed una storia vera da poter raccontare.