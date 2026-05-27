Incidente sulla Valsugana: traffico in tilt tra Pergine e la Mochena verso Trento

PERGINE. Mattinata di disagi sulla statale della Valsugana a causa di un incidente stradale che sta provocando forti rallentamenti alla circolazione in direzione Trento.

I problemi al traffico interessano il tratto compreso tra l'ingresso di Pergine e la località Mochena, dove si stanno formando code e rallentamenti che stanno incidendo sui tempi di percorrenza.

Numerosi automobilisti si stanno trovando in difficoltà lungo una delle principali direttrici di collegamento verso il capoluogo, con la circolazione che procede a rilento.

La situazione viene segnalata anche dal portale Viaggiare in Trentino, che conferma i disagi in corso. Al momento non sono ancora stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente né sull'eventuale coinvolgimento di persone.