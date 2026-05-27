Incidente sulla Valsugana: traffico in tilt tra Pergine e la Mochena verso Trento
Mattinata complicata per chi viaggia verso il capoluogo. La circolazione sta subendo pesanti ripercussioni lungo uno dei tratti più trafficati della statale, con tempi di percorrenza in aumento
PERGINE. Mattinata di disagi sulla statale della Valsugana a causa di un incidente stradale che sta provocando forti rallentamenti alla circolazione in direzione Trento.
I problemi al traffico interessano il tratto compreso tra l'ingresso di Pergine e la località Mochena, dove si stanno formando code e rallentamenti che stanno incidendo sui tempi di percorrenza.
Numerosi automobilisti si stanno trovando in difficoltà lungo una delle principali direttrici di collegamento verso il capoluogo, con la circolazione che procede a rilento.
La situazione viene segnalata anche dal portale Viaggiare in Trentino, che conferma i disagi in corso. Al momento non sono ancora stati diffusi ulteriori dettagli sulla dinamica dell'incidente né sull'eventuale coinvolgimento di persone.