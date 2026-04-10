Il lutto

Addio a "Traudi" Schreiber de Concini: scrittrice, fotografa e testimone delle minoranze

Colpita da un malore a Pasqua, si è spenta una figura unica nel panorama culturale trentino. Era nata in Boemia 85 anni fa

di Luigi Oss Papot

PERGINE. Se n'è andata Wolftraud Schreiber de Concini, per tutti "Traudi", scrittrice, fotografa e instancabile testimone delle minoranze e delle "vite altre". Aveva 85 anni (ne avrebbe compiuti 86 il prossimo 6 giugno): è stata colpita in casa sua il giorno di Pasqua da un malore, dal quale non si è più ripresa. Con lei scompare una figura unica nel panorama culturale trentino, capace di intrecciare biografia personale e ricerca, viaggio e scrittura, memoria e futuro.

Fondamentale nella sua vita è stato il legame con il pittore e musicista sinto Olimpio Cari, suo compagno. Anche lui, come Traudi, apparteneva a quel mondo di identità spesso ai margini che lei ha raccontato con sensibilità e rispetto.

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