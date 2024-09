Franzoia: la giunta provinciale non intende interrare la ferrovia a Pergine

TRENTO. L'interramento della ferrovia nell'abitato di Pergine Valsugana "non si farà mai". Lo scrive in una nota la consigliera provinciale del Pd Mariachiara Franzoia, commentando la risposta dell'assessore Mattia Gottardi a un'interrogazione.

"Non ci sono le risorse per un'opera come quella che i perginesi chiedono fortemente da anni e che se non verrà fatta ora, non potrà ragionevolmente essere fatta mai più. Prendiamo atto che la giunta, a differenza di quanto fatto giustamente in altri Comuni del Trentino anche più piccoli, non ha interesse a intervenire a Pergine, terzo Comune del Trentino per abitanti", afferma Franzoia.

La linea ferroviaria, spiega la consigliera, "taglia in due la città", mentre le due zone sono collegate attraverso passaggi a livello a raso e un sovrappasso che "condizionano pesantemente il movimento dei cittadini perginesi".

"Ci sarà sicuramente l'occasione di ritornare sull'argomento - conclude Franzoia - perché non è accettabile che la giunta non intervenga almeno per l'interramento di due passaggi a livello centrali in modo da permettere un miglior deflusso del traffico".