Aiuto ai malati di cancro in memoria di Karen: la commovente lettera del marito

MIOLA DI PINÉ. Il ricordo e la testimonianza di Karen Casagranda (in foto), 46enne pittrice ed artista di Miola scomparsa a metà luglio dopo una lunga e dolorosa malattia, aiuteranno l’attività e l’impegno di volontari ed associazioni nel campo della pet-therapy e della musicoterapia.



«Lo scorso 11 luglio la mia amatissima Karen ci ha lasciato dopo sette anni di lotta contro una malattia più forte di noi: anni che hanno elevato il nostro amore ad una unione limpida e indissolubile – scrive in una breve lettera il marito Lorenzo Turchet, che si è licenziato dall’ospedale e l’Usl di Feltre, (dove era operatore socio-sanitario) per stare accanto alla moglie nell’ultima fase della malattia - come da suo desiderio, il ricavato del mercatino de “La bottega della speranza“ (stand in legno gestito da Karen sulle rive del lago di Serraia) andrà alla musicoterapia e alla pet-therapy».



Quasi duemila euro saranno così suddivisi in parti eguali tra l’associazione “Zampa Amica” dell’Altopiano della Vigolana che da tempo di occupa di pet-therapy con pazienti oncologici, e gli operatori del “Centro Trentino di Musicoterapia” che hanno realizzato con Karen una canzone, risuonata anche durante i suoi funerali.



«Voglio ringraziare chi ha reso possibile questo stand e mercatino, chi ha prestato le proprie ore per mantenerlo aperto, chi ha donato la propria arte e chi ci ha sostenuto con l’acquisto dei nostri prodotti. – conclude Lorenzo Turchet ricordando anche le molte offerte raccolte durante i funerali di Karen – Sono sicuro che grazie alla nostra offerta queste due magnifiche attività e volontari potranno donare sollievo a molti altri malati oncologici come è stato per la mia meravigliosa moglie. Karen ti amo, per sempre tuo Lorenzo».